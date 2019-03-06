Актобе. 5 марта. Kazakhstan Today - В сельской школе Актюбинской области пострадал шестилетний ребенок. В акимате региона для проверки данного факта создана комиссия, передает Kazakhstan Today.

В понедельник, 4 марта, в социальных сетях появилась информация о том, что 28 февраля этого года в Бестамакской средней школе пострадал один из учеников. В этой связи по поручению акима области Ондасына Уразалина была создана комиссия из числа сотрудников управлений образования и здравоохранения, которая проведёт проверку по данному факту. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и приняты соответствующие меры", - сообщил в Facebook "Актобе Акпарат Орталыгы".

Ранее на странице zello.aktobe в Инстаграм Канат Тайланов рассказал, что его шестилетний сын получил травмы во время нахождения в Бестамакской средней школе.

В 13.30 я его отвел туда, а уже в два часа мне сказали его забрать. Мне сказали, что у него был небольшой ушиб, я отправил туда старшего сына, так как находился на работе, а супруга сидела дома с младшим сыном. По приходе домой сына моя супруга ужаснулась его состоянием, он был весь в крови. Супруга сразу же вызвала скорую помощь и позвонила мне. Я сразу приехал домой и отвез ребенка в детскую областную больницу", - написал отец ребенка.

Позже мужчина, по его словам, отправился в школу для выяснения обстоятельств произошедшего. Там ему сообщили, что на ребенка упал плохо закрепленный шкаф.

Классный руководитель вызвала медицинскую сестру, однако она по неизвестной причине не оказала медицинскую помощь моему сыну. Вместо этого они его одели и отправили домой. Вместо того чтобы попросить у меня и моего сына прощения, заведующая хозяйством набросилась на меня с кулаками, а медицинская сестра сказала, чтобы я был доволен тем, что сын жив остался", - добавил Тайланов.

В комментариях к этому сообщению управление здравоохранения Актюбинской области проинформировало, что "к моменту явки медсестры на место происшествия ребенка уже не было, он был умыт учителем и отправлен домой".

При посещении ребенка на дому было выяснено, что он с родителями выехал в город. В этот же день по самообращению с родителями в Детский стационар медицинского кластера ребенок был осмотрен челюстно-лицевым и нейрохирургами. Ребенку проведена хирургическая обработка ушибленно-рваной раны нижней губы. При осмотре констатированы наличие гематомы лобной и лицевой области. После осмотра невропатолога для дальнейшего наблюдения им была предложена госпитализация, от которой родители категорически отказываются. Сегодня (4 марта. - Прим. агентства) с целью наблюдения и терапии его госпитализировали в Алгинскую ЦРБ", - добавили в управлении.

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