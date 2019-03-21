В Мангистауской области столкнулись шесть автомобилей, два человека погибли (ФОТО)

Актау. 20 марта. Kazakhstan Today - В результате столкновения шести автомобилей в Мангистауской области два человека погибли, девять пострадали, передает Kazakhstan Today.

В результате столкновения шести автомобилей пострадали в общей сложности 11 человек. Двое из них скончались на месте", - сообщили Lada.kz со в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Шетпе - Жетыбай 19 марта, примерно в 17.00.

Среди пострадавших 19-дневный младенец.

"Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации Мангистауской областной больницы (МОБ) с диагнозом политравма, тяжелая черепно-мозговая травма и отек головного мозга. Еще три женщины находятся в МОБ с травмами различной степени тяжести. Новорожденный находится под наблюдением врачей. Двое после оказания медицинской помощи были отпущены домой на амбулаторное лечение. Остальные отказались от медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

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