Угрозы подтоплений населенных пунктов на данный час не существует - КЧС

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций назвал паводковую обстановку в стране стабильной, передает Kazakhstan Today.

В целом, с учётом ситуации, которая складывается в результате выпадения обильных осадков в ряде регионов, обстановка в данное время по паводкам у нас стабильная. Угрозы подтоплений населенных пунктов на данный час не существует", - сказал Ильин.

По его информации, все силы комитета по ЧС приведены в готовность. Дополнительные подразделения спасателей переброшены в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области из Туркестанской и Жамбылской областей.

Ильин также прокомментировал паводковую обстановку, сложившуюся в Акмолинской области.

"Произошел перелив, дальнейший размыв плотины в районе населенного пункта Кенесары Акмолинской области. Это гидротехническое сооружение, объем которого по паспортным данным составлял около 500 тыс. кубометров. Вода, которая спровоцировала перелив, размыла дамбы на глубину до 4 метров и шириной около 30 метров, в дальнейшем по ходу движения растеклась по озеру Ханское. Озеро приняло большую часть объема и в данное время защищает Ивановское водохранилище. Недалеко находится населенный пункт Иваново, но угрозы подтопления ни городу Кокшетау, ни поселку Иваново на сегодняшний день не существует, то есть ситуация стабилизирована", - пояснил Ильин.

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