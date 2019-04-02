Размер компенсации семьям погибших при крушении вертолета зависит от состава семей - Минобороны

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК командующий военно-воздушными силами СВО ВС РК генерал-майор Даурен Косанов сообщил о социальных выплатах, которые получат семьи военнослужащих, погибших при крушении вертолета в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Согласно закону РК, семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная компенсация. Это его заработная плата в течение пятилетнего содержания. Также семья имеет право на безвозмездную приватизацию служебного жилья, будут погашены все расходы по погребению, и члены семьи получат компенсацию по жилью. У каждого военнослужащего сумма выплаты зависит от количества членов семьи", - сказал Косанов.

Он также сообщил, что найдены тела еще четырех летчиков. После проведения генетической экспертизы они будут отправлены на малую родину для захоронения.

Тела 4 наших товарищей находятся здесь, в Нур-Султане. Мы привезли их, чтобы провести генную экспертизу. Генная экспертиза на время моего убытия на пресс-конференцию уже завершалась. Два самолета стоят на аэродроме, готовы к отправке в Ушарал, куда мы должны два груза доставить, и два - в Талдыкорган. Мы готовы проводить их в последний путь", - сказал Косанов.

Напомним, крушение вертолета Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта текущего года унесло жизни 13 человек. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент.

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