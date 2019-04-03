Школьницу спасли при пожаре в частном доме в Северном Казахстане

Петропавловск. 2 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в селе Явленка в Северо-Казахстанской области при пожаре едва не погибла 16-летняя школьница, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, пожар произошел около 11.00. По улице Гагарина в селе Явленка горел жилой трехквартирный дом барачного типа.

Получив сообщение, инспектор-дежурный направил к месту пожара следственно-оперативную группу и участкового инспектора полиции.

Капитан полиции Бримжан Аяганов прибыл на место происшествия одновременно с пожарными. Узнав от очевидцев, что в доме находится 16-летняя девочка, вместе с пожарным, младшим сержантом Азатом Бектасовым, он проник внутрь горящего дома. Они вынесли испуганную и находящуюся в шоковом состоянии девочку из задымленного помещения через разбитые стекла. Также успели спасти все необходимые документы", - рассказали в пресс-службе ДП.

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