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Ликвидация крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе в Караганде продолжается

17.07.2019, 18:31 4132
Караганда. 16 июля. Kazakhstan Today – В Караганде продолжается ликвидация крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно, возгорание на площади порядка 1 000 квадратных метров произошло еще накануне вечером. Объект находится на окраине города, но столб дыма был заметен даже из центра. Локализовать пламя удалось в течение часа. Однако произошло повторное воспламенение. Спасатели работали всю ночь. Сейчас они продолжают поливать тлеющие кучи мусора. Для подвоза воды планируют задействовать большие коммунальные автоцистерны, сообщает 24.kz
 
В тушении задействованы 49 человек и девять единиц техники. Пожар локализован. Продолжаются работы по ликвидации горения. Пожарные ведут работы по разбору и проливке места пожара.
 

Сложность в тушении заключается в том, что твердые бытовые отходы складировали в кучах. Кучи приходится разгребать. Привлечено 2 погрузчика для разбора мусорных завалов и для обеспечения поливки места пожара", - проинформировал оперативный дежурный службы пожаротушения города Караганды Александр Пахомов.

 
По информации ДЧС, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем либо возникновение искры от нагревания стекла на солнце среди мусора.
 

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