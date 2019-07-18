Ликвидация крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе в Караганде продолжается

Караганда. 16 июля. Kazakhstan Today – В Караганде продолжается ликвидация крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, возгорание на площади порядка 1 000 квадратных метров произошло еще накануне вечером. Объект находится на окраине города, но столб дыма был заметен даже из центра. Локализовать пламя удалось в течение часа. Однако произошло повторное воспламенение. Спасатели работали всю ночь. Сейчас они продолжают поливать тлеющие кучи мусора. Для подвоза воды планируют задействовать большие коммунальные автоцистерны, сообщает 24.kz

В тушении задействованы 49 человек и девять единиц техники. Пожар локализован. Продолжаются работы по ликвидации горения. Пожарные ведут работы по разбору и проливке места пожара.

Сложность в тушении заключается в том, что твердые бытовые отходы складировали в кучах. Кучи приходится разгребать. Привлечено 2 погрузчика для разбора мусорных завалов и для обеспечения поливки места пожара", - проинформировал оперативный дежурный службы пожаротушения города Караганды Александр Пахомов.

По информации ДЧС, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем либо возникновение искры от нагревания стекла на солнце среди мусора.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства