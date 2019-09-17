Водитель автобуса спровоцировал ДТП в Шымкенте, погиб пассажир

Шымкент. 16 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Шымкенте, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Байтерекова, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пассажир, передает Kazakhstan Today.

Водитель пассажирского автобуса, нарушив правила дорожного движения, переехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной марки "Тойота Камри", после чего автобус перевернулся. В результате ДТП один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Водитель автомашины "Тойота-Камри" и два пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами. Еще двух пассажиров автомашины "Тойота-Камри", шестерых пассажиров автобуса и его водителя после оказания медицинской помощи отпустили домой, уточнили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

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