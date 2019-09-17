Водитель автобуса спровоцировал ДТП в Шымкенте, погиб пассажир

Шымкент. 16 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Шымкенте, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Байтерекова, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пассажир, передает Kazakhstan Today.
Водитель пассажирского автобуса, нарушив правила дорожного движения, переехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной марки "Тойота Камри", после чего автобус перевернулся. В результате ДТП один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
Водитель автомашины "Тойота-Камри" и два пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами. Еще двух пассажиров автомашины "Тойота-Камри", шестерых пассажиров автобуса и его водителя после оказания медицинской помощи отпустили домой, уточнили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, вчера вечером на перегоне Аксенгир - Шамалган в Алматинской области пассажирский поезд протаранил автобус, застрявший в пробке на железнодорожном переезде, погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое детей. Также сообщалось о том, что в Хромтау автомобиль врезался в группу несовершеннолетних, а в ЗКО при столкновении легковушки с ЗИЛом погибли пять человек. Еще шесть человек погибли минувшей ночью в ДТП в Актюбинской области. Семь человек погибли при столкновении двух иномарок в Алматинской области.
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