В Алматы сбили трех детей из одной семьи, перебегавших дорогу

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Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы автомобиль сбил трех детей из одной семьи, перебегавших дорогу, передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения, в Центр детской неотложной помощи были доставлены трое детей: брат и сестра пяти и шести лет и их старшая сестра девяти лет.

Дети осмотрены мультидисциплинарной бригадой хирургов, проведено УЗИ органов брюшной полости - на момент осмотра без травматических повреждений. Костно-травматических повреждений брюшной полости не выявлено. Двум детям выставлен предварительный диагноз: тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости. Состояние детей оценивается как средней тяжести, пишет inAlmaty.kz

Третий ребёнок отпущен домой, так как травматических повреждений у него не выявлено.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, ДТП произошло в микрорайоне Улжан по улице Такежанова сегодня, в 07.30. Дети переходили дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослых.

Данный факт в настоящее время расследуется подразделением административной практики УП Алатауского района. Водитель автомашины марки Тойота Камри допустил наезд на двух детей, 2013 и 2014 годов рождения, брата и сестру, которые пересекали проезжую часть в не установленном месте. Малыши шли без сопровождения взрослых. В рамках разбирательства будут проведены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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