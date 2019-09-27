Мощное землетрясение произошло в Стамбуле

Стамбул. 26 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Мраморном море у берегов Стамбула, в 13.59 по местному времени, произошло мощное землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах. Сообщений о разрушениях не поступало, пишет агентство "Анадолу" .

По состоянию на 14.20 на "горячую линию" управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), службы спасения AKOM, служб 112, 155, 156 не поступало сообщений о разрушениях. Об этом сообщает администрация губернатора провинции Стамбул.

Все указанные организации и службы оценивают нанесенный землетрясением ущерб.

"Центр по координации действий при чрезвычайных ситуациях (AKOM) отслеживает ситуацию, информации о погибших или ущербе имуществу в результате землетрясения не поступало", - прокомментировал мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Также сообщается, что после землетрясения зафиксировано 15 афтершоков. Магнитуда самого сильного составила 4,1.

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