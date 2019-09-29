Два человека погибли, четверо пострадали в аварии на трассе Караганда - Жезказган

Караганда. 28 сентября. Kazakhstan Today - 26 сентября на автодороге Караганда - Жезказган, в пяти километрах от села Кулайгыр, произошло столкновение автомашин "Ауди" и ВАЗ, передает Kazakhstan Today.

В результате ДТП 25-летний водитель автомашины ВАЗ, который являлся сотрудником полиции, и его 21-летняя пассажирка скончались, еще одна пассажирка госпитализирована. 40-летнего водителя "Ауди" и двух его пассажиров также с различными травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.

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