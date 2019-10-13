Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - В результате пожара на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане пострадал один человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС, 12 октября, в 00.08, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о пожаре на заводе ТОО "ПЭТ" по изготовлению пластиковых бутылок по улице Коктал района Сарыарка.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые изделия. Принятыми мерами пожар локализован в 01.06 и ликвидирован в 01.13. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. В результате пожара с термическими ожогами госпитализирован мужчина 1992 года рождения. Состояние тяжелое", - проинформировали в КЧС.

Причина пожара устанавливается. В его тушении были задействованы 57 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства