Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Ангар со стройматериалами сгорел на территории рынка "Барыс-3" в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултана Нурахметова, сегодня, в 16.46, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, вдоль автодороги Алматы - Бишкек, на территории строительного рынка "Барыс-3", загорелся ангар со строительными материалами.

По прибытии первого пожарного расчета в 16.50 установлено, что ангар охвачен огнем и наблюдалось сильное задымление.

Принятыми мерами пожар локализован в 17.42 и ликвидирован в 19.09. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", - уточнил Нурахметов.

Он также отметил, что к тушению пожара были привлечены 28 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Алматинской области и Алматы, 3 водовоза местных исполнительных органов.

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