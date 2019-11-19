Полиция Алматы проводит разбирательство по факту избиения студента с редким заболеванием в общежитии вуза

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - Студента с редким заболеванием избили в общежитии в Алматы. На студента напал его сосед по комнате после словесной перепалки. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала на своей странице в соцсети руководитель общественного фонда "Help Today" Эльмира Алиева, один из сотрудников их фонда - студент университета "Туран" Самат Разаманов попал в больницу после избиения. Самат работает клоуном в детской онкологии Научного центра педиатрии и детской хирургии, имеет наследственное заболевание мукополисахаридоз (недостаточность определенных ферментов, приводящая к дефекту костной, хрящевой, соединительной тканей), пишет inAlmaty.kz

Накануне инцидента, произошедшего 16 ноября, ему дважды вызывали скорую в общежитие. Руководитель фонда рассказала, что Самат отдыхал в своей комнате и попросил соседа не курить и не открывать окно. Возникла словесная перепалка, после которой сосед начал избивать студента ногами. Самат попал в больницу и в настоящее время находится на лечении в БСМП. Пострадавший написал заявление в отдел полиции Бостандыкского района.

В пресс-службе университета "Туран" подтвердили, что инцидент действительно произошел в их общежитии в 21.30 16 ноября. По факту конфликта проведено заседание ректората с участием студента 2-го курса, который по заявлению Разаманова избил его. Были опрошены третий жилец комнаты и представитель студенческого совета общежития.

По итогам проведенного расследования были предприняты следующие меры: выселение студента из общежития; окончательное решение по поводу студентов-участников драки будет принято после полного выяснения обстоятельств и выхода Рамазанова Самата из больницы; в отношении сотрудников (проректора по воспитательной работе, администратора общежития, деканов) университета будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

По информации департамента полиции Алматы, по факту побоев проводится разбирательство.

Заявление от гражданина Рамазанова в управление полиции Бостандыкского района поступило 16 ноября. На данном этапе по факту побоев проводится разбирательство, в рамках которого в обязательном порядке будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. Далее по делу будет принято окончательное решение с принятием законодательных мер в отношении виновного лица", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

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