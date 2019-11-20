Уральск. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске полицейский на служебной машине сбил девушку, передает Kazakhstan Today.

18 ноября, в 22.30, в городе Уральске, на пересечении улиц Жангир хана и Брусиловского, инспектор патрульной службы старший лейтенант полиции Баймукашев (1993 года рождения), управляя служебным автотранспортом, допустил наезд на пешехода, гражданку 1998 года рождения, проживающую в Уральске", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По информации ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные телесные повреждения и доставлена в травматологическое отделение городской больницы с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, эпидуральная гематома, закрытый перелом правой ключицы".

В настоящее время в отношении Баймукашева начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).

ДТП прокомментировал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов, извинившись перед родственниками пострадавшей девушки.

Такое недопустимо, что сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность граждан, тем более находясь на службе. В связи с этим решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. А также к дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные командиры и руководство", - процитировала Махсудхана Аблазимова пресс-служба ДП.

Также глава полицейского департамента принес искренние извинения родным и близким Ларисы Бейсовой "за действия своего подчиненного". "Со своей стороны мы окажем все возможную помощь Ларисе. Желаем ей скорейшего выздоровления", - заявил он.

По информации СМИ, состояние пострадавшей девушки тяжелое.

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