В Уральске мужчина взял в заложники свою жену-нотариуса

В городе Уральск на номер 102 около 13.10 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Жангир хана, 13, в офисе нотариуса мужчина, закрыв дверь, удерживает свою жену, угрожая взорвать себя при помощи гранаты. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, сообщает "Уральская неделя".
Все жильцы пятиэтажного дома были эвакуированы, территория вокруг дома оцеплена. На месте находится и.о. начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Серик Суйнбаев.
Личность мужчины установлена. Известно, что у супругов в настоящее время происходит бракоразводный процесс.
По последней информации издания, полицейские занесли в офис нотариуса, где ее удерживает в заложниках муж, шампанское и конфеты.
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