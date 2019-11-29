Уральск. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске мужчина взял в заложники свою жену-нотариуса, передает Kazakhstan Today.

В городе Уральск на номер 102 около 13.10 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Жангир хана, 13, в офисе нотариуса мужчина, закрыв дверь, удерживает свою жену, угрожая взорвать себя при помощи гранаты. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, сообщает " Уральская неделя ".

Все жильцы пятиэтажного дома были эвакуированы, территория вокруг дома оцеплена. На месте находится и.о. начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Серик Суйнбаев.

Личность мужчины установлена. Известно, что у супругов в настоящее время происходит бракоразводный процесс.

По последней информации издания, полицейские занесли в офис нотариуса, где ее удерживает в заложниках муж, шампанское и конфеты.

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