Шымкент. 4 декабря. Kazakhstan Today - Женщина совершила самоподжог в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Это подтвердили в департаменте полиции города. "Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Доведение до самоубийства). В настоящее время ведется досудебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пишет портал Elitar.kz , инцидент произошел 3 декабря. Пострадавшая, 1988 года рождения, госпитализирована с ожогами 80% тела.

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