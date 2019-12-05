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Женщина совершила самоподжог в Шымкенте

04.12.2019, 09:33 13798
Женщина совершила самоподжог в Шымкенте
Шымкент. 4 декабря. Kazakhstan Today - Женщина совершила самоподжог в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
 
Это подтвердили в департаменте полиции города. "Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Доведение до самоубийства). В настоящее время ведется досудебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
Как пишет портал Elitar.kz, инцидент произошел 3 декабря. Пострадавшая, 1988 года рождения, госпитализирована с ожогами 80% тела. 
 

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