В Шымкенте скончалась женщина, совершившая самоподжог

Шымкент. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте скончалась 31-летняя женщина, совершившая самоподжог, передает Kazakhstan Today.

Несчастный случай произошел 3 декабря в районе Тассай. На улице Юсуфа Сайреми молодая женщина вышла на открытую площадку, облила себя горючим и подожгла. Получив тяжелые ожоги, она позвонила в скорую, сообщает Otyrar.kz .

У нее был зафиксирован термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей второй и третьей степеней и 4 степени общей площадью 85 процентов, ожоговый шок тяжелой степени.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину, но ее организм все-таки не справился с обширными ожогами.

Напомним, что в департаменте полиции Шымкента начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". По предварительной версии, причиной самоподжога стала ссора с молодым человеком.

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