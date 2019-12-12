Железнодорожники предотвратили столкновение пассажирского поезда с выехавшим на пути грузовым автомобилем

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Железнодорожники предотвратили столкновение поезда с выехавшим на пути грузовым автомобилем на переезде на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки", сегодня, в 10.43, на охраняемом железнодорожном переезде, на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан, машинист остановил пассажирский поезд №15 сообщением Алматы - Петропавловск.

"Состав притормозил из-за нахождения на путях грузового автомобиля на расстоянии 200 метров от переезда. Дежурный по переезду Болат Бекбергенов своевременно сорвал кнопку заградительного сигнала и предупредил машиниста об опасности", - проинформировали в пресс-службе.

Как выяснилось, грузовой автомобиль выехал на железнодорожный путь и из-за технической неисправности внезапно остановился на переезде.

Благодаря слаженной работе дежурного по переезду и локомотивной бригады Карагандинского локомотивного эксплуатационного депо - машиниста Вячеслава Козлова и его помощника Мейрама Оханова - столкновение с автомобилем удалось предотвратить", - отметили в компании.

В результате задержка поезда составила более двух часов.

Необходимо отметить, что в 2019 году на железнодорожных переездах зафиксировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Причина ДТП - нарушение Правил дорожного движения водителями автотранспорта.

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