В ВКО двое парней погибли во время движения на привязанном к автомобилю баллоне

Усть-Каменогорск. 3 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области двое парней погибли во время движения на привязанном к автомобилю баллоне, передает Kazakhstan Today.

Трое парней решили развлечься прямо на трассе. 19-летний водитель Nissan Terrano зацепил за своим автомобилем резиновый автомобильный баллон, куда сели двое его знакомых 2001 и 2002 годов рождения, пишет yk.kz

В семи километрах от села Стеклянка на трассе Семей - Долонь молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался автомобиль марки Nissan X-Trail. Баллон попал под колеса машины. Молодые люди получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия. 19-летний водитель внедорожника сотрудниками полиции Бескарагайского района водворен в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц).

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