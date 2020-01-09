Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Маршрутный автобус загорелся на территории аэропорта Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

8 января, в 09.09, на территории международного аэропорта Нур-Султана произошло загорание двигательного отсека городского маршрутного автобуса №12. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 09.24 и ликвидирован в 09.31. До прибытия пожарных подразделений пассажиры самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

К тушению возгорания были привлечены шесть сотрудников и одна единица техники столичного ДЧС и шесть сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения аэропорта.

Напомним, в январе 2019 года на территории аэропорта Актау произошел пожар . В складском помещении недействующего старого терминала произошло возгорание деревянной конструкции кровли на площади 380 квадратных метров.

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