Маршрутный автобус загорелся на территории аэропорта Нур-Султана

8 января, в 09.09, на территории международного аэропорта Нур-Султана произошло загорание двигательного отсека городского маршрутного автобуса №12. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 09.24 и ликвидирован в 09.31. До прибытия пожарных подразделений пассажиры самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.
К тушению возгорания были привлечены шесть сотрудников и одна единица техники столичного ДЧС и шесть сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения аэропорта.
Напомним, в январе 2019 года на территории аэропорта Актау произошел пожар. В складском помещении недействующего старого терминала произошло возгорание деревянной конструкции кровли на площади 380 квадратных метров.
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