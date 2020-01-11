Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8 на территории Кыргызстана, эпицентр расположен в 400 километрах от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 10 января 2020 года, в 06.07 (в 00.07 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 414 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 20 километров.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.









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