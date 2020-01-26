В Актобе произошла жестокая драка между школьниками (ВИДЕО)

Актобе. 25 января. Kazakhstan Today – В Актобе произошла жестокая драка между школьниками, передает Kazakhstan Today.



По информации Первого канала "Евразия", драка произошла из-за ревности. Двое школьников избивали сверстника, ещё один снимал на видео.



"Избивший одноклассника парень дружит с этой девушкой с 10 класса. Причина - ревность. Как нам сказали, пострадавший мальчик начал писать СМС однокласснице. Но, как говорит сама девочка, их связывают лишь дружеские отношения", – рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Назия Ельбаева.



По данным телеканала, избили школьника настолько сильно, что кровь долго не останавливалась. Родители сразу отвезли истекающего кровью сына в больницу.



"Сделали снимок носа, головы. Там множественные гематомы, на лбу след от обуви. Нос и губы немного порваны. Потом начали их обрабатывать и увидели, что у него щель прям под носом, дырка", - рассказала мать пострадавшего школьника.



По словам начальника местной полицейской службы Арданы Саймагамбетова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 39 УК РК (Хулиганство). Уголовное дело расследуется.



Напомним, в ноябре прошлого года в Актобе между тремя школьниками произошла драка. В результате один погиб, а двое получили ножевые ранения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства