Заведующую детсадом в Актобе осудили за несчастный случай с ребенком

Фото: otyrar.kz
Суд №2 города Актобе вынес приговор заведующей детским садом Жадыре Косжановой. Её обвиняли по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого вреда здоровью), сообщает портал "Мой город".
Суд установил, что Жадыра Косжанова, работая заведующей детским садом "Асел" и будучи лицом, ответственным за жизнь и здоровье детей в детском саду, получила звонок от воспитателя, которая сообщила, что заболела и не сможет выйти на работу. Вместо того чтобы найти воспитателя на вторую смену и обеспечить безопасность жизни детей, заведующая садиком халатно отнеслась к своей работе, дети в группе остались без присмотра.
Несчастный случай произошел в августе прошлого года. Трехлетняя девочка во время тихого часа упала со 2-го яруса кровати и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости.
Ребенка в больницу не повезли, родителям о случившемся ничего не сообщили, они обратились к врачам только вечером, когда пришли за ребенком в садик и увидели, что девочка травмирована.
Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, рассмотрев дело, заведующей садиком вынесли наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.
Кроме этого, Жадыра Косжанова должна возместить потерпевшей материальный ущерб в сумме 350 809 тенге и моральный вред, который суд оценил в 700 тыс. тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства