Заведующую детсадом в Актобе осудили за несчастный случай с ребенком

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Актобе. 12 февраля. Kazakhstan Today - Заведующую детским садом в Актобе осудили за несчастный случай с трехлетним ребенком, передает Kazakhstan Today.

Суд №2 города Актобе вынес приговор заведующей детским садом Жадыре Косжановой. Её обвиняли по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого вреда здоровью), сообщает портал "Мой город" .

Суд установил, что Жадыра Косжанова, работая заведующей детским садом "Асел" и будучи лицом, ответственным за жизнь и здоровье детей в детском саду, получила звонок от воспитателя, которая сообщила, что заболела и не сможет выйти на работу. Вместо того чтобы найти воспитателя на вторую смену и обеспечить безопасность жизни детей, заведующая садиком халатно отнеслась к своей работе, дети в группе остались без присмотра.

Несчастный случай произошел в августе прошлого года. Трехлетняя девочка во время тихого часа упала со 2-го яруса кровати и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости.

Ребенка в больницу не повезли, родителям о случившемся ничего не сообщили, они обратились к врачам только вечером, когда пришли за ребенком в садик и увидели, что девочка травмирована.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, рассмотрев дело, заведующей садиком вынесли наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

Кроме этого, Жадыра Косжанова должна возместить потерпевшей материальный ущерб в сумме 350 809 тенге и моральный вред, который суд оценил в 700 тыс. тенге.

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