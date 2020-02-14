На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 301 километре от Алматы, на границе Казахстана и Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 февраля 2020 года, в 09.49 (в 03.49 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 301 километре на восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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