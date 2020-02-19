Водитель автомобиля Lexus сбил пешехода и сам погиб в ДТП, оставив место аварии

Тараз. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Таразе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

15 февраля, примерно в 21.15, автомашина марки Lexus под управлением 39-летнего водителя на пересечении улиц Сулейменова и Койгельды, совершила наезд на 28-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает Polisia.kz.

Водитель покинул место происшествия. Он направился по улице Абая и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашинами марки BMW и Toyota Camry. В результате ДТП водитель автомашины Lexus скончался на месте происшествия.





Травмированный пешеход был доставлен в городскую больницу №1. Остальные пострадавшие также обратились в больницу.





По факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Автомашины водворены на штрафную стоянку.

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