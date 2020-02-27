В Кызылорде пропал бизнесмен: расследуется дело по статье "Убийство"

Кызылорда. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылорде пропал 72-летний владелец мебельного бизнеса, расследуется дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), передает Kazakhstan Today.

15 февраля в управлении полиции города Кызылорды зарегистрировано обращение гражданки Ж. по факту безвестного исчезновения ее супруга Т. Баженова. В тот же день начались поиски пропавшего Баженова и была создана специальная оперативно-розыскная группа по поиску пропавшего. Отрабатываются различные версии", - сообщили в прокуратуре Кызылординской области.

17 февраля к поиску пропавшего подключены силы ДЧС, которыми на сегодня продолжаются поисковые работы на реке Сырдарья.

По данным ведомства, 24 февраля было проведено специальное совещание руководства прокуратуры области и департамента полиции, где дана оценка проводимых поисковых работ и даны соответствующие указания об их продолжении.

24 февраля текущего года досудебное расследование по факту смерти лица по указанию прокуратуры области переквалифицировано на часть 1 статьи 99 УК РК (Убийство), по которому проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре.

Ход расследования и поисковые мероприятия находятся на особом контроле руководства прокуратуры и департамента полиции области.

Как сообщили родственники пропавшего, 15 февраля он вышел на утреннюю пробежку на Набережную и до сих пор о нем нет никаких вестей. На тротуаре найдены следы от автомашины, родственники не исключают вариант, что его могла сбить машина.

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