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В Восточном Казахстане восьмилетняя девочка погибла в результате катания на снегоходе

26.02.2020, 16:21 9910
Усть-Каменогорск. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области опрокидывание снегохода стало причиной гибели восьмилетней девочки, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции области, во время происшествия за рулем снегохода находился отец ребенка.
 

35-летний житель села Малоубинка вместе со своей дочерью катался на снегоходе на окраине населенного пункта и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате девочка 2012 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений", - прокомментировали в пресс-службе полиции.

 
Отмечается, что по делу назначены экспертизы, продолжается расследование.
 

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