Алматы. 29 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы сейсмостанции зарегистрировали землетрясение в 407 километрах от города, передает Kazakhstan Today.



"29 февраля 2020 года, в 3 часа 36 минут 23 секунды алматинского времени (21 час 36 минут 23 секунды по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение", - сообщили в сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".



По данным сети, "эпицентр землетрясения расположен в 407 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 11,8. Магнитуда MPV - 4,9. Координаты эпицентра: 42,03° северной широты, 81,60° восточной долготы. Глубина - 15 километров".



Сведений об ощутимости нет.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства