Два человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области

Актобе. 2 марта. Kazakhstan Today - Два человека погибли в результате аварии на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.





29 февраля на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа Хромтауского района, произошло опрокидывание автомашины, в результате которого погибли 2 человека и двое доставлены в ЦРБ Хромтауского района с различными телесными повреждениями, сообщает Polisia.kz .

Житель Актобе, двигаясь на автомобиле "Тойота-Альфард" со стороны города Аральска, не справился с рулевым управлением. Его автомобиль на ходу опрокинулся в правый кювет.

В ходе осмотра автомашины установлено, что в ней отсутствуют фронтальные подушки безопасности, а также в ней переоборудовано рулевое управление с правой стороны на левую, что повлекло тяжесть последствия ДТП.

Известно, что автомобиль состоит на регистрационном учете в Армении.

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