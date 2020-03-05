Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - В одной из столовых Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

4 марта, в 07.37, пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Медеуский район, на улицу Гоголя - угол улицы Каирбекова. Когда прибыли через 6 минут, открытым пламенем горела кровля столовой "Урумчи". Сотрудники общепита пытались самостоятельно потушить возгорание, возникшее на кухне. Они сообщили, что посетителей нет", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

В тушении пожара было задействовано 17 пожарных, 4 единицы техники.

Пожарные не допустили переход огня на помещение для посетителей.

Пожар локализован за 11 минут с момента прибытия первых подразделений, ликвидирован в 08.10. С места пожара эвакуированы 7 газовых баллонов объемом по 50 литров и кислородный баллон 50 литров. Площадь пожара составила 60 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

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