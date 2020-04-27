В Актобе пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Актобе. 26 апреля. Kazakhstan Today - Пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Актобе, передает Kazakhstan Today.

23 апреля водитель неустановленной личности на автомашине "Лада-21074" с российским учетом, двигаясь по улице Кирпичная в поселке Кирпичный, допустил наезд на 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. После совершения ДТП водитель автомашины скрылся с места происшествия, а пешеход был госпитализирован, сообщает Polisia.kz

Полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий автомашина обнаружена во дворах домов в поселке Кирпичный. Полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции 32-летний местный житель. По данному факту проводится расследование.

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