Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы горел склад пластиковых стройматериалов, передает Kazakhstan Today

27 апреля, в 20.14, на пульт 101 поступило сообщение от охранника, что горит склад в Алатауском районе, в микрорайоне Туркестан, по улице Ырысты, 15Г.

По словам начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Алматы Руслана Касыбаева, первые пожарные расчеты прибыли за 7 минут. Открытым пламенем горел одноэтажный склад и пластиковые строительные материалы, находящиеся внутри него. Из-за высокой температуры создалась угроза распространения огня на жилые дома и большегрузные автомобили, припаркованные рядом. Тушение пожара осложнялось наличием горючего утеплителя в стенах и высоковольтной линией (110 КВт) над кровлей склада.









Для тушения пожара с соблюдением техники безопасности было подано 7 пожарных стволов от автоцистерны, установленной на объектовый пожарный гидрант -60 метров. Развернуто два стационарных прожектора для освещения места работы.

Из горящего склада пожарными эвакуированы три баллона с техническими газами объемом по 50 литров.

Принятыми мерами распространение огня остановлено в 20.47 на общей площади 600 квадратных метров и полностью ликвидировано 20.58.

Отмечается, что удалось защитить жилые дома, соседние строения и грузовой автотранспорт. Жертв и пострадавших нет.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства