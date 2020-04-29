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В Алматы горел склад пластиковых стройматериалов

28.04.2020, 09:15 9991
В Алматы горел склад пластиковых стройматериалов
Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы горел склад пластиковых стройматериалов, передает Kazakhstan Today 
 
27 апреля, в 20.14, на пульт 101 поступило сообщение от охранника, что горит склад в Алатауском районе, в микрорайоне Туркестан, по улице Ырысты, 15Г. 
 
По словам начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Алматы Руслана Касыбаева, первые пожарные расчеты прибыли за 7 минут. Открытым пламенем горел одноэтажный склад и пластиковые строительные материалы, находящиеся внутри него. Из-за высокой температуры создалась угроза распространения огня на жилые дома и большегрузные автомобили, припаркованные рядом. Тушение пожара осложнялось наличием горючего утеплителя в стенах и высоковольтной линией (110 КВт) над кровлей склада.


 
Для тушения пожара с соблюдением техники безопасности было подано 7 пожарных стволов от автоцистерны, установленной на объектовый пожарный гидрант -60 метров. Развернуто два стационарных прожектора для освещения места работы. 
 
Из горящего склада пожарными эвакуированы три баллона с техническими газами объемом по 50 литров. 
 
Принятыми мерами распространение огня остановлено в 20.47 на общей площади 600 квадратных метров и полностью ликвидировано 20.58. 
 
Отмечается, что удалось защитить жилые дома, соседние строения и грузовой автотранспорт. Жертв и пострадавших нет.

 

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