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В Туркестанской области погибли двое детей

30.04.2020, 10:51 7048
Туркестан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе Туркестанской области по неосторожности погибли двое детей, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, несчастные случаи произошли 29 апреля. 
 
В селе Мырзакент мальчик 2012 года рождения по неосторожности упал в канал Достык и утонул. Тело было извлечено очевидцами. 
 
Еще один несчастный случай произошел в селе Достык. Ребенок 2018 года рождения, оставшись дома без присмотра взрослых, играл с электрической розеткой и получил удар током. От полученной травмы скончался на месте.
 
Для недопущения подобных случаев Комитет по ЧС МВД призывает граждан: обучать детей основам безопасности и не оставлять детей без присмотра взрослых; быть бдительными и обеспечить безопасность детям; блокировать доступ к розеткам, работающим бытовым приборам и отдельным проводам; установить в розетки специальные диэлектрические заглушки; не подпускать детей к прудам и другим водоемам без наблюдения взрослых.
 

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