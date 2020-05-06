Два человека погибли в ДТП в Костанайской области

Костанай. 5 мая. Kazakhstan Today - На автодороге Костанай - Карабутак Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Kazakhstan Today.





4 мая легковой автомобиль "Хонда" следовал транзитом через Костанайскую область в Актобе. Машиной управлял 29-летний житель Атырау. На автодороге сообщением Костанай - Карабутак, на 334-м километре, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с КамАЗом, который проводил ремонтные работы на дороге, пишет портал "Алау"





В результате столкновения водитель и пассажир "Хонды" погибли.





Еще один 29-летний пассажир легкового автомобиля доставлен в районную больницу. Также пострадали двое работников дорожного предприятия. Они были госпитализированы.





Отмечается, что водитель КамАЗа не пострадал.

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