В Алматы ощутили толчки от землетрясения в Китае

Алматы. 9 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на территории Китая произошло землетрясение, отголоски которого ощущались в Алматы силой 2-3 балла, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций сегодня, в 21.36 алматинского времени (15.36 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 291 километре на юг от Алматы, на территории Китая, сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ).

Энергетический класс землетрясения - 12,8, магнитуда MPV - 4,9, координаты эпицентра: 40,92 градуса северной широты, 78,63 градуса восточной долготы. Глубина - 5 километров.

Сведения об ощутимости по шкале МSК-64 в Алматы - 2-3 балла", - уточнили в СОМЭ.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, звонков на линии 112 и 101 в связи с подземными толчками от жителей города не поступало. По данным ЦОУ департамента полиции, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально никаких происшествий не наблюдают, обстановка стабильная.

В свою очередь Казселезащита информирует, что на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено. На руслах рек мутность в пределах нормы, протекают в нормальном режиме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства