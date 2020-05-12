Два землетрясения зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае

Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи сегодня ночью и утром зарегистрировали на территории Китая еще два землетрясения, передает Kazakhstan Today.

По сообщению на сайте Комитета по ЧС МВД РК, в 02.11 сетью станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 298 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10,5, магнитуда MPV - 4,3, глубина - 15 километров. Координаты эпицентра: 40,77 градуса северной широты, 78,43 градуса восточной долготы.

Кроме того, в 07.14 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 613 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 9,8, магнитуда MPV - 4,2, глубина - 5 километров. Координаты эпицентра: 46,65 градуса северной широты, 82,97 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости в Казахстане по шкале МSК-64 нет.

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