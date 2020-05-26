В Актюбинской области мужчина спас семь человек из горящего дома

Актобе. 25 мая. Kazakhstan Today - В Актюбинской области мужчина спас семь человек из пожара, передает Kazakhstan Today.

23 мая, в 04.26, поступило сообщение о возгорании крыши дома и веранды частного дома в селе Шубаркудук Темирского района, улица Жанакурылыс №1. На пожар в 04.27 выехали шесть человек личного состава и 2 единицы техники ПЧ-16 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области", - проинформировали в ДЧС Актюбинской области.

Горели крыша дома и веранда на площади более 100 квадратных метров.

Как сообщили в областном ДЧС, до прибытия пожарных сосед Медет Калмуханов, заметивший пожар, выбил окно и проник внутрь дома. Помог выбраться на улицу 7 жильцам, среди которых трое детей и беременная женщина.

Я рад, что оказался в нужное время в нужном месте!" - говорит он.

Пожар локализован в 05.04, ликвидирован в 05.56.

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