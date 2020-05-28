Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Пожар в гостиничном комплексе в Алматы ликвидирован, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, в 11.55 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Напомним, 27 мая 2020 года, в 09.59, поступило сообщение от работницы магазина, располагающегося напротив гостиничного комплекса "Гыньяз" о возгорании в Жетысуском районе, на улице Жетысуской, 46/б. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова. Пожар локализован в 11.04.





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