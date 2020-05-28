В Карагандинской области четырехлетняя девочка погибла, упав из окна квартиры на пятом этаже

Караганда. 27 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области вновь произошел несчастный случай с маленьким ребенком, передает Kazakhstan Today.

Вчера, в 21.10, на станции Сарышаган из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже, выпала девочка 2016 года рождения. Ребенок был доставлен в больницу и позже от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

По информации ведомства, это уже седьмой случай выпадения детей из окон в этом году в Карагандинской области. Ранее такие факты были зарегистрированы в Караганде, Балхаше, Темиртау, Жезказгане и Шахтинске.

ДЧС Карагандинской области напоминает о необходимости усиления присмотра за детьми.

Не оставляйте их одних в помещениях с открытыми окнами. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Проводите беседы с детьми об опасности окон. Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости", - рекомендуют в ДЧС.

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