Женщина утонула в водоеме в Костанайской области

Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - Женщина утонула на водоеме в Сарыкольском районе Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

7 июня в результате поисковых работ сотрудники отдела полиции Сарыкольского района извлекли из водоема тело 48-летней женщины, сообщает Polisia.kz.

Как выяснилось, причиной трагедии стало употребление алкоголя при отдыхе на воде.

Жительница села Урожайное Сарыкольского района Костанайской области отдыхала на берегу искусственного водоема. Вместе с другом выпивали. Женщина в одиночку пошла купаться и утонула.

Отмечается, что на месте происшествия был установлен знак, предупреждающий, что купание на водоеме запрещено.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан при посещении водоемов соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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