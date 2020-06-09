Водителей кортежа выпускников привлекли к ответственности в Таразе

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Тараз. 8 июня. Kazakhstan Today - В Таразе полицейские составили 9 административных протоколов на водителей, задействованных в кортежах выпускников, передает Kazakhstan Today.

С 1 июня в целях проведения профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, задействованных в составе кортежей выпускников школ, были проведены рейдовые мероприятия. В отношении водителей кортежей составлено 9 административных протоколов, сообщает Polisia.kz.

Так водитель автомашины ВАЗ-21144 привлечён к административной ответственности по статьям 596 (Выезд на полосу встречного движения), 612 (Управление ТС лицом, не имеющим права управления), 590 (Управление ТС, не прошедшим ТО) КОАП РК.

В отношении водителя автомобиля марки "Мерседес-Гелендваген" составлены административные протоколы, предусмотренные статьями 596 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), 593 (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности), 590 (Установка на ТС заведомо подложных государственных номеров), 590 (Управление ТС с заведомо подложными госномерами) КоАП РК.

На водителя автомобиля марки "Мерседес Кабриолет" составлены административные протоколы, предусмотренные частью 1 статьи 602 (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами), частью 1 статьи 615 (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения) КоАП РК.

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