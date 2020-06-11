Ведущий солист "Астана Опера" Таир Гатауов погиб в автокатастрофе

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Сегодня ушел из жизни ведущий солист балетной труппы "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе "Астана Опера", накануне артист попал в автокатастрофу. Ему было всего 35 лет.

"Имя Таира Гатауова навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. У него был обширный гастрольный график, солист прославлял Казахстан за рубежом, выступал во Франции, в Венгрии, Италии и многих других странах. Лауреат многих международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана, лауреат молодежной премии СНГ "Содружество дебютов" и список его наград можно продолжать еще очень долго", - говорится в сообщении.

Таир Гатауов родился в семье преподавателя танцев. Отец с детства прививал ему любовь к современным и народным танцам и отдал Таира в хореографическое училище имени А. Селезнева. В 2003 году, с отличием окончив училище, Таир стал солистом Национального театра оперы и Балета имени Куляш Байсеитовой, где проработал 10 лет. А в 2013 году стал ведущим солистом "Астана Опера". В 2007 году прошел стажировку в легендарном миланском театре Ла Скала (Италия). В 2018 году окончил Казахскую национальную академию хореографии, получив квалификацию "Магистр искусствоведческих наук".

"Таир Гатауов создал галерею ярких и незабываемых образов. Публике "Астана Опера" он запомнится как Зигфрид из "Лебединого озера" П. Чайковского, Щелкунчик-принц из "Щелкунчика" П. Чайковского, Солор из "Баядерки" Л. Минкуса, Базиль из "Дон Кихота" Л. Минкуса и многими другими замечательными партиями. У него было много планов, но жизнь оборвалась так внезапно. Прощай, наш Таир…" - говорится в сообщении на официальном сайте Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства