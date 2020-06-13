Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В ДЧС Алматы назвали причину возгорания пассажирского автобуса, передает Kazakhstan Today.

Неисправность газотопливной системы стала причиной возгорания автобуса 45-го маршрута в Медеуском районе Алматы. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника городского департамента по ЧС Арман Байгелов, сообщает Almaty.tv

Это была неисправность газотопливной системы. В данном случае водитель автобуса своевременно обнаружил возгорание моторного отсека и принял меры по эвакуации из салона шести пассажиров", - говорит заместитель начальника городского департамента по чрезвычайным ситуациям Арман Байгелов.

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