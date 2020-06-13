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В ДЧС Алматы назвали причину возгорания пассажирского автобуса

12.06.2020, 09:30 7210
В ДЧС Алматы назвали причину возгорания пассажирского автобуса
Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В ДЧС Алматы назвали причину возгорания пассажирского автобуса, передает Kazakhstan Today.
 
Неисправность газотопливной системы стала причиной возгорания автобуса 45-го маршрута в Медеуском районе Алматы. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника городского департамента по ЧС Арман Байгелов, сообщает Almaty.tv.
 
Напомним, маршрутный автобус сгорел днём 4 июня на пересечении аль-Фараби и Назарбаева. Водитель успел вовремя эвакуировать людей из салона и вызвать пожарных.
 

Это была неисправность газотопливной системы. В данном случае водитель автобуса своевременно обнаружил возгорание моторного отсека и принял меры по эвакуации из салона шести пассажиров", - говорит заместитель начальника городского департамента по чрезвычайным ситуациям Арман Байгелов.

 

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