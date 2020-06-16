В Западном Казахстане отчим несколько часов удерживал в сарае связанного 4-летнего пасынка

Уральск. 15 июня. Kazakhstan Today - В селе Западно-Казахстанской области отчим связал 4-летнего пасынка и несколько часов удерживал его в сарае, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в селе Казталовского района 10 июня. Мужчина связал руки и ноги 4-летнему пасынку и запер его в сарае. Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан, сообщает портал "Мой город"

О случившемся мать ребенка рассказала воспитателю детского сада.

По информации наших сотрудников, привязать ребенка мужчину заставила его родственница. Сейчас создана специальная комиссия из числа сотрудников районного отдела полиции и отдела образования. Они будут выяснять подробности", - рассказала руководитель отдела образования Казталовского района Самал Джангереева.

В отделе образования также сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством и состоит на учете.

Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения 10 июня с 8 до 11 часов запер ребенка в сарае. По данному факту Казталовским районным отделом полиции начато расследование по части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы)", - рассказали в полиции.

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