Актау. 17 июня. Kazakhstan Today - В Актау произошел пожар в складских помещениях, передает Kazakhstan Today.





16 июня, в 15.31, в Актау Мангистауской области, в 25-м микрорайоне, произошло загорание складского помещения с легковоспламеняющимися жидкостями, пристроенного к трехэтажному зданию бизнес-центра "Кулагер" с последующим переходом огня на 1-м и 2-м этажи здания", - сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

По информации ведомства, тушение пожара осложнялось сильным ветром, порывы достигали 10 метров в секунду и сильной жарой, температура воздуха выше 40 градусов. Силами ДЧС эвакуировано 10 человек.

В 20.18 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара приняли участие 90 человек и 33 единицы техники.

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