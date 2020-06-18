В Актау произошел пожар в складских помещениях

16 июня, в 15.31, в Актау Мангистауской области, в 25-м микрорайоне, произошло загорание складского помещения с легковоспламеняющимися жидкостями, пристроенного к трехэтажному зданию бизнес-центра "Кулагер" с последующим переходом огня на 1-м и 2-м этажи здания", - сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.
По информации ведомства, тушение пожара осложнялось сильным ветром, порывы достигали 10 метров в секунду и сильной жарой, температура воздуха выше 40 градусов. Силами ДЧС эвакуировано 10 человек.
В 20.18 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара приняли участие 90 человек и 33 единицы техники.
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