В Караганде пьяный водитель устроил погоню

Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - Патрульные задержали нетрезвого водителя, устроившего дерзкую погоню по дворам жилых домов Караганды, передает Kazakhstan Today.

17 июня, около 22.00, автопатрулем полка патрульной полиции управления полиции города Караганды на улице Ермекова была замечена автомашина BMW, которая проехала на запрещающий сигнал светофора. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции остановиться. При преследовании нарушитель на большой скорости свернул во двор жилого дома, в котором в это время находились люди. Только по счастливой случайности обошлось без происшествия. После водитель, не справившись с управлением, врезался в ограждение", - сообщает портал Polisia.kz .





Автопатруль, преследовавший нарушителя, заблокировал его. При этом он не отреагировал на законные требования сотрудников полиции выйти из салона автомобиля. Патрульным пришлось разбить боковое стекло машины и извлечь ключи зажигания.

Задержанный оказался 20-летним жителем города, от которого исходил резкий запах алкоголя. После медицинского освидетельствования водитель был доставлен в отдел полиции.

В отношении нарушителя составлены сразу четыре административных протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, неподчинение требованиям сотрудникам полиции, вождение в нетрезвом состоянии", - отметили в полиции.

Материалы направлены в специализированный административный суд города Караганды.

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