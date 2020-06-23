В Кокшетау пропала девушка

Кокшетау. 22 июня. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские уже четвертый день разыскивают без вести пропавшую девушку, передает Kazakhstan Today.

19 июня в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что ее сводная сестра Ромасюнь Анастасия Александровна, 2001 года рождения, вышла с работы и пропала", - информирует пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

По словам коллег пропавшей девушки, 18 июня она вышла с работы после обеда, примерно в 15.00 у нее с коллегами произошел небольшой словесный конфликт, после чего она собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. Отмечалось, что в последние дни вела Анастасия себя так же, как и раньше, настроение у нее было хорошее, ни о чем подругам и родным не рассказывала.

По информации пресс-службы телефон девушки был включен с обеда до 22.00, а после телефон был уже отключен.

Девушка была одета в джинсовую куртку темно-зеленого цвета, белые кроссовки, серые джинсы. Особые приметы: рост 175-177 сантиметров, волосы коричневые. На левой руке имеется татуировка", - уточнили в полиции.

Полицейские выезжали на место, опрашивали родственников, друзей, соседей и коллег, провели подворный обход. В настоящее время проверяются все камеры видеонаблюдения Кокшетау, опрашиваются очевидцы, свидетели происшествий. На поиск девушки ориентирован весь личный состав ДП области. Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом на специальную линию 102.

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