В Кокшетау конфликт между мужчинами закончился стрельбой из травматического оружия

Кокшетау. 22 июня. Kazakhstan Today - В Кокшетау задержан житель Северо-Казахстанской области, выстреливший в своего знакомого из травматического пистолета, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, 19 июня в городское управление полиции поступило сообщение о том, что в приемный покой Многопрофильной областной больницы поступил мужчина с огнестрельным ранением в область бедра. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что ранение мужчина получил ранним утром возле одного из местных магазинов в результате конфликта с ранее знакомым. В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления был задержан 33-летний подозреваемый - житель Северо-Казахстанской области. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Травматический пистолет изъят. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе полиции Акмолинской области.

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