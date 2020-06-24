Пятерых детей спасли в Кызылорде при пожаре в пятиэтажном доме

Кызылорда. 23 июня. Kazakhstan Today - В пятиэтажном доме в Кызылорде произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило сегодня, в 11.15. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

По прибытии пожарных было установлено горение микроволновой печи, холодильника и стиральной машины на третьем этаже. Пожарными по лестничному маршу эвакуированы 7 человек, из них двое детей. Также посредством пожарной автолестницы с 4-го этажа спасены 10 человек, из них пятеро детей. Пожар ликвидирован в 11.34", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Бригадами Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи с места пожара в областной медицинский центр и детскую областную больницу доставлены 6 человек, в том числе 4 детей с признаками легкого отравления угарным газом.

Жертв нет. Площадь пожара составляет 10,5 квадратных метров. В тушении пожара и оказании первой медицинской помощи задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники Центра медицины катастроф, Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента полиции Кызылординской области, скорой медицинской помощи, АО "КазТрансГазАймак", АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания", - уточнили в ведомстве.

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