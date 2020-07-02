В Темиртау таксист насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

Караганда. 1 июля. Kazakhstan Today - В Темиртау таксист насмерть сбил пешехода в районе гостиничного комплекса "Спутник" и попытался скрыться, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации, размещенной на странице temirtau_karaganda_online в Instagram, смертельное ДТП в Темиртау произошло по улице Калинина.

По словам очевидцев, таксист местной таксофирмы "Арман" 1995 года рождения, в районе гостиничного комплекса "Спутник" сбил мужчину и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Позднее благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить личность водителя. Он задержан, ведётся следствие", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства